В РФ пациенты с онкологией заплатили миллионы за "лечение" БАДами

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Сотни пациентов по всей России приобретали БАД "Пептид Т-1", который широко рекламировался в социальных сетях как лекарство для "специфической борьбы и уничтожения раковых клеток".
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