t.me/МИД России Россия ведет себя вежливо и не разглашает детали переговоров по урегулированию на Украине, в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии