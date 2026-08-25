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«Бет-М»: «Наши бюджеты на имиджевое продвижение пока небольшие – делаем упор на интересные точечные форматы»

Руководитель по внешним коммуникациям «Бет-М» Марина Киселева рассказала об активности букмекера на рынке спонсорства.

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