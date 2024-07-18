В ГД призвали запретить убийцам, насильникам и террористам менять имена

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов и Владислав Даванков внесли на рассмотрение законопроект, которые вводит запрет на смену фамилии, имени и отчества для отдельных категорий преступников, сообщает «360».
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