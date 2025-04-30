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Царьград

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Группировка "Восток" устранила 150 солдат ВСУ за сутки на Украине

Группировка "Восток" устранила 150 солдат ВСУ за сутки на Украине

В ходе специальной военной операции группировка войск "Восток" нанесла серьёзные потери ВСУ, ликвидировав более 150 военнослужащих и уничтожив значительное количество техники в районах Богатырь, Отрадное, Вольное Поле, Поддубное и Зеленое Поле.

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