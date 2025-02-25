Трамп исключил визит в Россию на День Победы, так как это «довольно скоро»

Дональд Трамп вновь опроверг слухи о намерениях посетить Россию в День Победы. По словам президента США, визит в Москву состоится «в подходящее время» и обязательно после стабилизации ситуации на Украине.
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