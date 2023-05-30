В Тамбове открыла свои двери "музейная кладовая"

В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка "Из музейной кладовой" (0+). Посетители смогут познакомиться с предметами быта, техникой, произведениями искусства XIX-XXI веков, которые поступили в фонды музея за последние годы.
В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка "Из музейной кладовой" (0+). Посетители смогут познакомиться с предметами быта, техникой, произведениями искусства XIX-XXI веков, которые поступили в фонды музея за последние годы.
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