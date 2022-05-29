Сто лет пользы: как арктические водоросли стали настоящим богатством России

В 1918 году в Архангельске открыли первое в стране производство йода из ламинарии. За более чем 100 лет предприятие смогло накопить знания о полезных свойствах арктических водорослей и разработать собственную технологию их добычи и переработки.
В 1918 году в Архангельске открыли первое в стране производство йода из ламинарии. За более чем 100 лет предприятие смогло накопить знания о полезных свойствах арктических водорослей и разработать собственную технологию их добычи и переработки.
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