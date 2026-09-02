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Путин поинтересовался, как удалось вернуть в РФ активы на 6, 2 трлн рублей

Путин поинтересовался, как удалось вернуть в РФ активы на 6, 2 трлн рублей

Вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рассказал главе государства Владимиру Путину о том, как удалось благодаря специальному административному режиму на острове Русский вернуть в Россию активы 138 компаний.

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