Путин поинтересовался, как удалось вернуть в РФ активы на 6, 2 трлн рублей

Вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рассказал главе государства Владимиру Путину о том, как удалось благодаря специальному административному режиму на острове Русский вернуть в Россию активы 138 компаний.