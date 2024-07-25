В Петербург доставили партию лимонов с мухами-переносчиками холеры

Опасный груз прибыл из ЮАР. Опасный груз доставили в порт Петербурга из ЮАР. Вместе с 25 тоннами лимонов в Северную столицу прибыли мухи-горбатки, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
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