Российские войска поразили склады с оружием и сухогрузы в портах Украины

ТАСС Российские военнослужащие в ночь на 4 сентября нанесли групповые удары по логистическим центрам, морским судам, а также портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.
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