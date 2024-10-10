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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Газпром» много вкладывается в петербургский спорт. Помогает «Зениту», сотрудничает со СКА почти 20 лет. Спасибо Миллеру за все, что он делает для Петербурга!»

– Вы не раз подчеркивали, что во многом успехи СКА обеспечены поддержкой ключевого спонсора «Газпрома».

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