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МТС запустила LTE-сеть у лососевого завода в Урожайном

МТС запустила LTE-сеть у лососевого завода в Урожайном

МТС запустила мобильную связь на трассе Невельск — аэропорт Шахтерск в районе села Урожайное. Благодаря новой базовой станции здесь впервые появился мобильный интернет МТС на скорости до 60 Мбит/с, сообщили в пресс-службе компании.

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