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Архангелогородец показал коллекцию значков, которую он собирал 50 лет

Архангелогородец показал коллекцию значков, которую он собирал 50 лет

Частную коллекцию значков на тему Великой Отечественной войны показали на выставке в региональном центре «Патриот»В коллекции Виктора Вершинина есть значки, посвященные юбилеям Великой Победы, различным памятным датам и событиям, наградные и коллекционные знаки: «Дервиш», «Соловецкие юнги», «За оборонные работы», «За штурм Берлина», «Маршалы Победы» и много других.

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