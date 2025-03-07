Некоторые россияне будут платить за электричество по-новому

Федеральная антимонопольная служба скорректировала тарифы на электроэнергию сельским жителям. Нововведение затронет в том числе тех, чьи дома оборудованы электроплитами и электроотопительными установками.
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