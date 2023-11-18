Актрису СССР Гузееву возмутили домогательства незнакомцев

На редкие откровения решилась актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Она поделилась своим опытом преследования со стороны неадекватных пользователей в социальных сетях, а также честно рассказала о том, как разрешился конфликт с Гариком Харламовым.
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