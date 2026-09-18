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Регион 29

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В России определили выходные и праздничные дни на 2027 год

В России определили выходные и праздничные дни на 2027 год

Выходные 2 и 3 января перенесут на 5 ноября и 31 декабря, а с субботы 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

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