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Анатомия бизнеса

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Зачем нанимать сотрудников, если есть ИИ? Новая логика рынка специалистов

В 2026 году искусственный интеллект перестал быть просто технологическим экспериментом. По данным совместного анализа VK Tech и агентства MARC, более 70% компаний РФ заявили об увеличении вложений в развитие дата-офисов в 2026 году.

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