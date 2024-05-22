Японский видеомагнитофон! Делаем ретро-фото в стиле VHS на смартфон

﻿﻿Автор текста: Влад Колотнев И вот, после заголовка, тянемся к минусу, надеясь на статью, рекламирующую очередное приложение "VHS Retro Star Stylish Camera Instagram 2022 Hollywood Effects" от сомнительного разработчика :-) Ох, я бы сам тоже был рад, если бы все было так просто.