Японский видеомагнитофон! Делаем ретро-фото в стиле VHS на смартфон

Автор текста: Влад Колотнев И вот, после заголовка, тянемся к минусу, надеясь на статью, рекламирующую очередное приложение "VHS Retro Star Stylish Camera Instagram 2022 Hollywood Effects" от сомнительного разработчика :-) Ох, я бы сам тоже был рад, если бы все было так просто.
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