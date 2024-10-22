Abrams в Курской области Все мы помним, кто был задействован в первые дни атаки на Курскую область — новоиспечённые бригады, снабжённые западной техникой и вооружением.
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Abrams в Курской области Все мы помним, кто был задействован в первые дни атаки на Курскую область — новоиспечённые бригады, снабжённые западной техникой и вооружением.
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