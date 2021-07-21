Воздух в Москве прогреется до +26 градусов

В Москве сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По данным Гидрометцентра, температура воздуха днем составит +24…+26 градусов.
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