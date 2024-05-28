В ЕС обсудили снятие запрета для ВСУ наносить удары по России поставленным оружием

По словам Борреля, Евросоюз осознает, что Киев должен сопротивляться атакам со стороны России.<strong>Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза заявил, что в ходе нее обсуждалось снятие ограничений для вооруженных сил Украины наносить удары поставленным вооружением по территории Росси.
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