В ЕС обсудили снятие запрета для ВСУ наносить удары по России поставленным оружием

По словам Борреля, Евросоюз осознает, что Киев должен сопротивляться атакам со стороны России.<strong>Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза заявил, что в ходе нее обсуждалось снятие ограничений для вооруженных сил Украины наносить удары поставленным вооружением по территории Росси.