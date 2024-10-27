Умер знаменитый на весь мир пермский кот Крошик

ПЕРМЬ, 27 октября, ФедералПресс. Ночью 27 октября скончался известный пермский кот Крошик. По сообщению администрации группы в соцсетях, посвященной его реабилитации, состояние питомца резко ухудшилось накануне.
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