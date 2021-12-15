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Неизвестные подожгли квартиру гендиректора фирмы в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга выясняются обстоятельство поджога квартиры. Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, 14 декабря в дежурную часть поступило заявление от 28-летнего генерального директора ООО «Амбасадор».

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