Россия снизила вывоз угля

«Ведомости»: экспорт российского угля в январе упал на 8 процентов По итогам января суммарный экспорт российского угля снизился на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и сократился до отметки в 14,6 миллиона тонн.
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