Contra: Operation Galuga, переосмысление классической Contra, получила первый геймплейный трейлерKonami и WayForward совместно с IGN опубликовали первый трейлер геймплея Contra: Operation Galuga, новой игры из серии Contra, которая выйдет в следующем году на ПК и консолях.
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