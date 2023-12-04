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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Contra: Operation Galuga, переосмысление классической Contra, получила первый геймплейный...

Contra: Operation Galuga, переосмысление классической Contra, получила первый геймплейный...

Contra: Operation Galuga, переосмысление классической Contra, получила первый геймплейный трейлерKonami и WayForward совместно с IGN опубликовали первый трейлер геймплея Contra: Operation Galuga, новой игры из серии Contra, которая выйдет в следующем году на ПК и консолях.

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