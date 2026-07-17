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Газета.ру

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Госдума: доступ к сквозному мониторингу цен на продукты получат пять ведомств

Госдума: доступ к сквозному мониторингу цен на продукты получат пять ведомств

В России планируют предоставить доступ к сквозному мониторингу цен на продовольственные товары сразу пяти ведомствам - Минпромторгу, Минсельхозу, Минэку, а также Федеральным налоговой и антимонопольной службам.

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