Госдума: доступ к сквозному мониторингу цен на продукты получат пять ведомств

В России планируют предоставить доступ к сквозному мониторингу цен на продовольственные товары сразу пяти ведомствам - Минпромторгу, Минсельхозу, Минэку, а также Федеральным налоговой и антимонопольной службам.
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