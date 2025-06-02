Гретцки вспомнил о моменте осознания способности Овечкина побить его рекорд

Бывший канадский хоккеист Уэйн Греткци вспомнил о моменте, когда осознал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может побить его рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).