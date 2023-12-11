В России вступили в силу правила сдачи загранпаспортов при запрете на выезд

После снятия ограничений или по истечении срока действия паспорта документы возвращаются гражданину.В России вступили в силу правила сдачи заграничных паспортов гражданам, которым временно ограничили право на выезд из страны.
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