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В Госдуме высказались о первом с начала СВО возвращении западного бренда в Россию

В Госдуме высказались о первом с начала СВО возвращении западного бренда в Россию

Возвращение на российский рынок итальянского производителя бытовой техники Ariston - это "первая ласточка", на примере которой будут вырабатываться правила для всех компаний, которые ушли из России и хотят вернуться.

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