В Госдуме высказались о первом с начала СВО возвращении западного бренда в Россию

Возвращение на российский рынок итальянского производителя бытовой техники Ariston - это "первая ласточка", на примере которой будут вырабатываться правила для всех компаний, которые ушли из России и хотят вернуться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии