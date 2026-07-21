Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Москва, 21 июля - АиФ-Москва. Нападающий Лионель Месси принял решение завершить выступления за сборную Аргентины.
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