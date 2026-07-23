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Царьград

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Кто стоял за крупнейшей сетью "бумажного" НДС? Подозреваемый задержан: Что о нём известно?

Кто стоял за крупнейшей сетью "бумажного" НДС? Подозреваемый задержан: Что о нём известно?

Задержан предполагаемый организатор крупнейшей сети "бумажного" НДС. Силовики вышли на человека, которого следствие считает одним из ключевых организаторов масштабной схемы с фиктивными налоговыми вычетами.

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