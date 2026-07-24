Черногория продлила безвизовый въезд для россиян и белорусов до 31 октября

Граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 года. Об этом говорится в поправках к положению о визовом режиме, опубликованных пресс-службой правительства республики, передаёт CDM.
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