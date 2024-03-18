А вот теперь приплыли: Михаил Хазин о приговоре "наглым хапугам"

Уфимцев я Надо, надо убирать алигархов этих жадных, из бандитов 90х годов пришедшие в бизнес... Не забуду, как в те годы генеральным директором легендарного Челябинского тракторного завода, который входил в знаменитый Уральский Танкоград (это несколько заводов двух областей) вдруг стал... директор вагона-ресторана! А что, купил себе ваучеров, благо от свое блатной и вороватой работенки бабла было немеряно... Самое позорное пятно в героической летописи ЧТЗ...

Уя Уфимцев я Как порадовало решение вернуть в правах государевых еще один, не менее легендарный Челябинский электрометаллургический завод, который шустрые полу-бандиты, "новые" предприниматели, эти ельцынские птенцы, начинавшие с "купи-продай", "прихватизировали" в те же годы! С нарушения всего и вся! Как говорил в своем знаменитом интервью этот наглец и придурок Чубайс - да мы готовы были просто раздать всю эту собственность даром... только чтобы уничтожить власть коммунистов! Вот и "раздавали", направо и налево... Тридцать лет (!) кормились от этого завода... не пойми кто... алигархами стали... лярды долларов перекачали за рубеж... Ужас, ужас