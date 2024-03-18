Прошло уже почти две недели с того дня, как президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.
А вот теперь приплыли: Михаил Хазин о приговоре "наглым хапугам"
Комментарии
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Уфимцев я
Надо, надо убирать алигархов этих жадных, из бандитов 90х годов пришедшие в бизнес... Не забуду, как в те годы генеральным директором легендарного Челябинского тракторного завода, который входил в знаменитый Уральский Танкоград (это несколько заводов двух областей) вдруг стал... директор вагона-ресторана! А что, купил себе ваучеров, благо от свое блатной и вороватой работенки бабла было немеряно... Самое позорное пятно в героической летописи ЧТЗ...
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7 час.
Уя
Уфимцев я
Как порадовало решение вернуть в правах государевых еще один, не менее легендарный Челябинский электрометаллургический завод, который шустрые полу-бандиты, "новые" предприниматели, эти ельцынские птенцы, начинавшие с "купи-продай", "прихватизировали" в те же годы! С нарушения всего и вся! Как говорил в своем знаменитом интервью этот наглец и придурок Чубайс - да мы готовы были просто раздать всю эту собственность даром... только чтобы уничтожить власть коммунистов! Вот и "раздавали", направо и налево... Тридцать лет (!) кормились от этого завода... не пойми кто... алигархами стали... лярды долларов перекачали за рубеж... Ужас, ужас
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7 час.
Людмила Лиханова
Что ж...судя по всему грядет передел собственности и надеюсь, не для новых олигархов а для наполнения бюджета страны. Но то, что такие решения уже явно нужны это - факт. Теперь будем посмотреть. Но многое уже тихо и спокойно делается. И потенциальные...сидят и ищут возможности все вернуть в свою пользу. Но пока Путин не был уверен в том, что его решения поддержат спецы он об этом впрямую не говорил, отделываясь предостережениями в виде...пыль глотать. Время пришло .
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4 час.
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