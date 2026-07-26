Главой ведомства дано поручение после телесюжета о возможном нарушении прав родственников участника СВО в Республике Мордовия

В эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет, согласно которому в Республике Мордовия местная жительница может быть причастна к фиктивному вступлению в брак с участником специальной военной операции.
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