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Происшествия

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Главой ведомства дано поручение после телесюжета о возможном нарушении прав родственников участника СВО в Республике Мордовия

Главой ведомства дано поручение после телесюжета о возможном нарушении прав родственников участника СВО в Республике Мордовия

В эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет, согласно которому в Республике Мордовия местная жительница может быть причастна к фиктивному вступлению в брак с участником специальной военной операции.

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