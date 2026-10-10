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Спорт Уик-Энд

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Егор Корнев: 10 тысяч долларов? Просто приятный бонус к рекорду мира!

Егор Корнев: 10 тысяч долларов? Просто приятный бонус к рекорду мира!

Российский пловец Егор Корнев стал первым на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте с результатом 21,28 секунды.

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