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Мы соседи по планете

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Людоеды Йоханнес и Пилле — история эстонского Ганнибала Лектера и его супруги

Людоеды Йоханнес и Пилле — история эстонского Ганнибала Лектера и его супруги

В советское время Эстонская ССР считалась своеобразной «лайт-версией» Запада. В республике работали дискотеки, где крутили западную музыку, в магазинах можно было без давки купить пепси и жевательные резинки, а в ресторанах заказать диковинные гамбургеры и виски.

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