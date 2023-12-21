Людоеды Йоханнес и Пилле — история эстонского Ганнибала Лектера и его супруги

В советское время Эстонская ССР считалась своеобразной «лайт-версией» Запада. В республике работали дискотеки, где крутили западную музыку, в магазинах можно было без давки купить пепси и жевательные резинки, а в ресторанах заказать диковинные гамбургеры и виски.