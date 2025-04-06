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Царьград

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Москва завоевала 83 международные награды за достижения в транспорте в 2024 году

Москва завоевала 83 международные награды за достижения в транспорте в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 83 международных наградах, присужденных столичному транспорту в 2024 году.

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