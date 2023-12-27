Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Не  надо  финансировать  врагов.«Голая вечеринка»...
  • Искандер
    Глист-помойлов с присягой (исполненной от и до) + Миля ватм с копипастной хернёй. Говно имеет неизменное свойство сли...Социализм - челов...
  • Олег Самойлов
    Щьщяз на тебя вся камуноиздная срать начнет срать! Готовься! Совки обладают огромным преимуществом! Они все ИДИОТЫ! А...Социализм - челов...

Спираль истории

Спираль истории

Относительно всей этой клоунады разложившийся богемы - примерно 100 лет назад примерно также у граждан страны (тогда советской) возникало все больше вопросов к "НЭПовскому декадансу", который в 20х годах и издох вместе с НЭПом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх