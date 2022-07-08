Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал новости о рождении близнецов от сотрудницы своей компании Neuralink, Шивон Зилис.
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