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Песков заявил, что России в ходе СВО удалось изрядно "потрепать военную машину Украины"

Песков заявил, что России в ходе СВО удалось изрядно "потрепать военную машину Украины"

Демилитаризация Украины – одна из важных целей специальной военной операции (СВО), и России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV.

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