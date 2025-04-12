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Врачи впервые в мире пересадили мужчине чужие сперматозоиды. Зачем они это сделали и как это поможет победить бесплодие?

Врачи впервые в мире пересадили мужчине чужие сперматозоиды. Зачем они это сделали и как это поможет победить бесплодие?

Американские врачи сообщили, что впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток спермы. Эффективность эксперимента пока под вопросом, но специалисты надеются, что в будущем он поможет мужчинам вылечить бесплодие.

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