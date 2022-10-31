Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Валентина Родионенко: «Возмущена тем, что выложил МОК на своем ресурсе. Все советские и российские гимнастки были выброшены в небытие»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о видеоролике «Эволюция женской спортивной гимнастики», который опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх