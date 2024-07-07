Посол РФ Моргулов: страны БРИКС ведут переговоры о создании единой валюты

Global Look Press/ XinHua/Li Yahui Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, ее создание в ближайшее время маловероятно, но движение в данном направлении очевидно, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.
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