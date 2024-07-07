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Посол РФ Моргулов: страны БРИКС ведут переговоры о создании единой валюты

Посол РФ Моргулов: страны БРИКС ведут переговоры о создании единой валюты

Global Look Press/ XinHua/Li Yahui Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, ее создание в ближайшее время маловероятно, но движение в данном направлении очевидно, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.

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Комментарии
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Константин Самарин
Такие разговоры ведутся с июня 2009-го, с момента создания БРИКС, но дальше разговоров дело так и не пошло... Что-ж подождем еще четверть века...
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11 час.

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