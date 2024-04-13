Младенец получил ножевые ранения в массовой резне в ТЦ Сиднея

Нападавший застрелен полицией.Pr Scr youtube.com/@9NewsAUS--> Девятимесячный ребёнок находится среди семи человек, получивших ножевые ранения в торговом центре на востоке Сиднея, сообщает служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.
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