Столтенберг считает членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что "лучшей гарантией" мира на Украине станет ее членство в Североатлантическом альянсе и распространение на нее 5-й статьи устава военно-политического блока.
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