Та самая задачка со спичками из детства: переместите 3 спички так, чтобы осталось только 3 треугольника

Школьники справляются с этой задачей за 5 секунд! фото: Shutterstock/Fotodom.ruВсе мы в детстве любили задачи на логику, например, переставить спичку так, чтобы получился верный ответ в математическом примере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии