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Та самая задачка со спичками из детства: переместите 3 спички так, чтобы осталось только 3 треугольника

Та самая задачка со спичками из детства: переместите 3 спички так, чтобы осталось только 3 треугольника

Школьники справляются с этой задачей за 5 секунд! фото: Shutterstock/Fotodom.ruВсе мы в детстве любили задачи на логику, например, переставить спичку так, чтобы получился верный ответ в математическом примере.

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