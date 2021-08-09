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Призовые места привезли уссурийские спортсмены с соревнований Приморья по мотокроссу

Призовые места привезли уссурийские спортсмены с соревнований Приморья по мотокроссу

7 августа в селе Хороль прошли соревнования по мотокроссу — третий этап чемпионата Приморского края. В соревнованиях по мотокроссу участвовали и уссурийские спортсмены, которые заняли призовые места, сообщает ИА UssurMedia.

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