Михаил Швыдкой: На культурном форуме в Петербурге не исключены гости из Европы

На ставший уже традиционным Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) в этом году помимо гостей из стран БРИКС, ШОС и СНГ скорее всего приедут и гости из Европы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.