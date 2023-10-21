Михаил Швыдкой: На культурном форуме в Петербурге не исключены гости из Европы

На ставший уже традиционным Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) в этом году помимо гостей из стран БРИКС, ШОС и СНГ скорее всего приедут и гости из Европы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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