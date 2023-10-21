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Михаил Швыдкой: На культурном форуме в Петербурге не исключены гости из Европы

Михаил Швыдкой: На культурном форуме в Петербурге не исключены гости из Европы

На ставший уже традиционным Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) в этом году помимо гостей из стран БРИКС, ШОС и СНГ скорее всего приедут и гости из Европы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Ну и на хер они здесь нужны, эти заднеприводные гости?!
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15 час.
Александр Глущенко
из европы могут быть и из Сербии , Венгрии , белоруссии.. да,да.. теперь они независимые ..
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14 час.

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