НХЛ. «Вашингтон» уступил «Эдмонтону», «Ванкувер» принимает «Монреаль»

«Вашингтон» на выезде уступил «Эдмонтону» (3:4 ОТ) в очередной игровой день чемпионата НХЛ. Также матч проводят «Ванкувер» и «Монреаль».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх